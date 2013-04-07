"Одноклассники" возобновили работу после двухдневного сбоя

Фото: ИТАР-ТАСС

Социальная сеть "Одноклассники" возобновила свою работу после двух дней неполадок. Об этом сообщила пресс-секретарь соцсети Мария Лапук.

"Одноклассники полностью восстановили свою работу! Ура!" - написала Лапук в своем микроблоге 7 апреля.

Как ранее сообщал M24.ru, в ночь на 5 апреля сайт одной из крупнейших российских социальных сетей оказался частично недоступен пользователям: не работала отправка сообщений и обсуждения.

В техподдержке сети рассказали, что произошел технический сбой, связанный с работой оборудования, из-за которого сайт работал в ограниченном функционале. При этом опровергли все сообщения о DDos-атаке.