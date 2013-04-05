Сбой в социальной сети "Одноклассники" произошел в ночь на 5 апреля

Социальная сеть "Одноклассники" не работает из-за технических проблем

В ночь на 5 апреля сайт одной из крупнейших российских социальных сетей "Одноклассники" оказался недоступен пользователям.

При попытке отправить сообщение пользователи видят уведомление: "Сообщения сейчас недоступны. Дайте нам несколько минут и мы все поправим". Также недоступны обсуждения.

"У нас произошел технический сбой, связанный с работой оборудования. Сейчас сайт работает с небольшими ограничениями в функционале. В ближайшее время работа ОК будет полностью восстановлена", - заявила пресс-секретарь "Одноклассников" Мария Лапук в своем микроблоге в Twitter. Она также опровергла версию о DDos-атаке на сайт.

Социальная сеть "Одноклассники" была основана в 2006 году, ее создателем является российский веб-разработчик Альберт Попков. Сейчас проект принадлежит компании Mail.Ru Group. Суточная аудитория составляет около 40 миллионов пользователей. В России главным конкурентом "Одноклассников" является социальная сеть "ВКонтакте".