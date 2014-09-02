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Происшествия

02 сентября 2014, 13:49

На юго-востоке Москвы задержан вор, обкрадывавший своих интернет-знакомых

социальные сети кражи криминал задержания

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские задержали мужчину, который подозревается в серии краж у своих интернет-знакомых, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Информацию о воре правоохранители получили 27 июля: в полицию обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что познакомилась в одной из соцсетей с молодым человеком, они вместе распивали спиртное и поехали к ней.

На следующий день после встречи потерпевшая обнаружила пропажу личных вещей, мобильного телефона и ювелирных изделий.

Как оказалось, к краже причастен 29-летний уроженец Тюменской области, которого и задержали 30 августа. Полицейские установили, что подозреваемый знакомился с женщинами в Сети и предлагал встретиться в ресторане, после чего спаивал до беспамятного состояния и обворовывал.

У следствия есть все основания полагать, что мужчина подозревается в целой серии краж. В настоящее время он проверяется на причастность к подобным преступлениям.

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