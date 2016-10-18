Новый центр соцобслуживания откроют в Западном Бирюлеве до конца года

Новый центр социального обслуживания заработает в Западном Бирюлеве до конца этого года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Новое трехэтажное здание откроется по адресу улица Медынская, владение 11А. Его смогут посещать около 500 человек в день.

В новом центре для граждан будут работать комнаты для первичного приема, актовый зал, кабинеты юриста и психолога, отделение срочного соцобслуживания, столовая, обеденный зал, тренажерный зал, массажный кабинет и многое другое. Здание будет полностью оборудовано всем необходимым для доступа маломобильных граждан.

По словам руководителя департамента Андрея Бочкарева, с 2013 по 2015 года за счет городского бюджета были построили и ввели в эксплуатацию пять подобных объектов. В этом году шестым стал Спальный корпус на территории геронтопсихиатрического центра милосердия.