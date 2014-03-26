Материальную помощь получат более 170 семей погибших строителей

В Москве почтили память погибших строителей

Материальную и продовольственную помощь получит 171 семья строителей, погибших на производстве, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Им выплатят по 20 тысяч рублей на семью и 15 тысяч - на одного несовершеннолетнего ребенка. Деньги перечислят около 70 строительных компаний.

Добавим, сегодня в храме Христа Спасителя почтили память погибших строителей.

"Из этого числа семей 120 присутствовали на молебне в Храме Христа Спасителя и получили благотворительную помощь. Остальным семьям денежные средства будут перечислены по месту жительства строительными организациями", - отмечается в материале.

Ежегодная благотворительная акция проводится в рамках соглашения 2013-2015 годы между столичным правительством, работодателями и Территориальной организацией профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.