Материальную помощь получат более 170 семей погибших строителей

Материальную и продовольственную помощь получит 171 семья строителей, погибших на производстве, сообщает информационный центр правительства Москвы.
Им выплатят по 20 тысяч рублей на семью и 15 тысяч - на одного несовершеннолетнего ребенка. Деньги перечислят около 70 строительных компаний.
Добавим, сегодня в храме Христа Спасителя почтили память погибших строителей.
"Из этого числа семей 120 присутствовали на молебне в Храме Христа Спасителя и получили благотворительную помощь. Остальным семьям денежные средства будут перечислены по месту жительства строительными организациями", - отмечается в материале.
Ежегодная благотворительная акция проводится в рамках соглашения 2013-2015 годы между столичным правительством, работодателями и Территориальной организацией профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.
