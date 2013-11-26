Жители дома в ВАО жалуются на собак во дворе

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Жители одного из домов на Байкальской улице боятся выходить во двор, в котором без намордников гуляют свирепые собаки. Хозяйка выпускает животных на прогулку, а сама в это время ложится спать. На просьбы присматривать за питомцами женщина не реагирует.

Более того, несговорчивая москвичка обещает натравить собак на каждого, кто попытается диктовать ей свои условия. А тем временем местные жители составляют список тех, кого покусали животные, сообщает телеканал "Москва 24".

Люди уже обращались с жалобами в санитарную службу и в местную управу, однако пока не получили ответов.