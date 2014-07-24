Хозяева пса заплатят 37 тысяч рублей за нападение собаки на человека

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Суд в Калининградской области обязал владельцев пса, который за шесть лет дважды нападала на одну и ту же девушку, выплатить ей 37 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, в марте 2014 года потерпевшая во время прогулки встретила ответчиков, выгуливавших собаку без намордника, при этом в 2008 году это же животное уже кусало заявительницу.

Девушка сделала замечание владельцам собаки, но они заверили, что собака не опасна, но когда истица пошла дальше, пес укусил ее за ногу.

Ответчики в суд не явились, а их представитель заявила, что пес вовремя нападения находился дома. Экспертиза показала, что девушку кусала именно эта собака, и суд пришел к выводу, что владельцы животного виноваты в инциденте, потому что они не обеспечили надлежащее содержание пса.

В итоге с владельцев собаки взыскали 788 рублей за медикаменты, 500 рублей на проведение судмедэкспертизы, 5 тысяч рублей на оплату юриста, 600 рублей госпошлины и 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Добавим, что после первого инцидента райсуд взыскал в пользу пострадавшей девушки 13 236 рублей, в том числе 10 000 рублей - в счет компенсации морального вреда.