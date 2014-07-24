Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

24 июля 2014, 13:21

Хозяева пса заплатят 37 тысяч рублей за нападение собаки на человека

собаки суды нападения решения суда

Фото: ИТАР-ТАСС

Суд в Калининградской области обязал владельцев пса, который за шесть лет дважды нападала на одну и ту же девушку, выплатить ей 37 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, в марте 2014 года потерпевшая во время прогулки встретила ответчиков, выгуливавших собаку без намордника, при этом в 2008 году это же животное уже кусало заявительницу.

Девушка сделала замечание владельцам собаки, но они заверили, что собака не опасна, но когда истица пошла дальше, пес укусил ее за ногу.

Ответчики в суд не явились, а их представитель заявила, что пес вовремя нападения находился дома. Экспертиза показала, что девушку кусала именно эта собака, и суд пришел к выводу, что владельцы животного виноваты в инциденте, потому что они не обеспечили надлежащее содержание пса.

В итоге с владельцев собаки взыскали 788 рублей за медикаменты, 500 рублей на проведение судмедэкспертизы, 5 тысяч рублей на оплату юриста, 600 рублей госпошлины и 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Добавим, что после первого инцидента райсуд взыскал в пользу пострадавшей девушки 13 236 рублей, в том числе 10 000 рублей - в счет компенсации морального вреда.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать