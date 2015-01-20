Горадминистрация заплатит женщине, пострадавшей от нападения собаки

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Администрацию Абакана обязали выплатить компенсацию женщине, пострадавшей от нападения бродячей собаки, передает пресс-служба ВС Хакасии.

Как установил суд, в 2013 году жительницу города покусала бродячая собака, в связи с чем потерпевшей пришлось проходить курс лечения.

Женщина предъявила иск к горадминистрации и правительству республики на 60 тысяч рублей. Суд счел, что власти Абакана не исполнили в полной мере свои обязанности по отлову животных, и обязал выплатить 20 тысяч. В иске к правительству было отказано.

В постановлении суда отмечается, что отлову подлежат не только явно бездомные животные, но и имеющие ошейник с номерным знаком, находящиеся на улицах без сопровождающего лица.

Исключение делается для собак, привязанных к забору около торговой точки.