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Происшествия

20 января 2015, 13:02

Горадминистрация заплатит женщине, пострадавшей от нападения собаки

собаки суды компенсации укусы

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Администрацию Абакана обязали выплатить компенсацию женщине, пострадавшей от нападения бродячей собаки, передает пресс-служба ВС Хакасии.

Как установил суд, в 2013 году жительницу города покусала бродячая собака, в связи с чем потерпевшей пришлось проходить курс лечения.

Женщина предъявила иск к горадминистрации и правительству республики на 60 тысяч рублей. Суд счел, что власти Абакана не исполнили в полной мере свои обязанности по отлову животных, и обязал выплатить 20 тысяч. В иске к правительству было отказано.

В постановлении суда отмечается, что отлову подлежат не только явно бездомные животные, но и имеющие ошейник с номерным знаком, находящиеся на улицах без сопровождающего лица.

Исключение делается для собак, привязанных к забору около торговой точки.

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