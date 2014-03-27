До конца марта в Москве снесут 5 пятиэтажек

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти планируют завершить снос 5 пятиэтажек до конца марта, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Сейчас строители приступили к демонтажу пятиэтажки на юго-западе Москвы по адресу улица Болотниковская, дом 32, корпус 2. В Северо-Западном административном округе будет снесен дом по адресу улица Вилиса Лациса, дом 15. Кроме того, здесь предстоит снести хрущевку на улице Народного Ополчения, дом 5, корпус 1. Это здание демонтируют за счет средств инвестора.

Также в ближайшее время начнется демонтаж двух домов на Полярной улице - дом 9, корпус 1 и дом 15, корпус 2.

В 2014 году в Москве снесут 147 домов

Общая площадь снесенных 5 домов составит 18,2 тысячи квадратных метром.

Всего в 2014 году планируется снести 147 пятиэтажек, в том числе 114 домов первого периода индустриального домостроения. Из них 119 демонтируют за счет средств городского бюджета, а 28 - за счет инвесторов.

Полный список планируемых к сносу строений опубликован на сайте департамента строительства города Москвы.

В первом квартале в столице демонтируют 13 зданий по адресам: Дмитровское шоссе, дом 74, корпус 1, 2, 3; Селигерская улица, дом 2,4,6; Азовская улица, дом 12, корпус 3; Болотниковская улица, дом 30, корпус 2 и дом 32, корпус 2; улица Главмосстроя, дом 3, а также корпус 1, 2, 3. Кроме того, один из домов, находящихся в списке, уже снесен - речь идет о хрущевке на улице Бутлерова, 14, корпус 1.

Во втором квартале планируется убрать 23 строения, в том числе один дом в Центральном округе по адресу Верхняя Красносельская, 14Б.

Больше всего панельных пятиэтажек за год снесут на севере Москвы - 29 домов.