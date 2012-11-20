Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2012, 17:49

Город

Центр по борьбе со СПИДом построят на месте двух исторических зданий

Фото: ИТАР-ТАСС

Комиссия по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия приняла решение о сносе двух корпусов здания на Космодамианской набережной, дом 22, строение 1 и 1а.

На их месте появится "Научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом", сообщает "Интерфакс".


Также комиссия согласилась с возможностью сноса двух корпусов дома 8/8 на улице Новозаводской и дома 25, строение 1 на Сколковском шоссе в связи с организацией парковки и благоустройством территории.

снос СПИД культурное наследие

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика