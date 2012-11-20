Центр по борьбе со СПИДом построят на месте двух исторических зданий

Фото: ИТАР-ТАСС

Комиссия по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия приняла решение о сносе двух корпусов здания на Космодамианской набережной, дом 22, строение 1 и 1а.

На их месте появится "Научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом", сообщает "Интерфакс".



Также комиссия согласилась с возможностью сноса двух корпусов дома 8/8 на улице Новозаводской и дома 25, строение 1 на Сколковском шоссе в связи с организацией парковки и благоустройством территории.