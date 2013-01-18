Сильный снегопад не повлиял на работу столичных аэропортов

Аэропорты Москвы работают в обычном режиме, несмотря на метель

Столичные аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на погодные условия. Небольшие изменения в расписании возможны из-за работы снегоуборочной техники на полосах.

Как сообщает "Интерфакс", все задержки, которые образовались вечером 16 января, ликвидированы. Самолеты, которые вынуждены были приземлиться на другие аэропортах, вернулись в Москву.

Напомним, вечером 16 января все службы аэропортов столицы были приведены в состояние повышенной готовности из-за снегопада. Несколько самолетов не смогли приземлиться во Внуково и были отправлены на запасной аэродром.