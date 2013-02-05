Из-за непогоды в столичных аэропортах за сутки задержали 155 рейсов

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За прошедшие сутки из-за снегопада в столичных аэропортах задержано 155 рейсов, на запасные аэродромы ушло 56 самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Всего за сутки московские воздушные ворота обслужили 1460 рейсов. Задержки рейсов были вызваны не только снегопадом, но еще и возвратом самолетов с запасных аэродромов, необходимым отдыхом экипажей и дорожными заторами, в результате которых и пассажиры, и персонал авиакомпаний не могли вовремя добраться до аэропорта.

По состоянию на 9 часов утра 5 февраля было задержано 36 рейсов, аэропорты работают в штатном режиме с 4 часов утра.

Напомним, 4 февраля на столицу обрушился снегопад, который спровоцировал многокилометровые заторы и стал причиной задержки авиарейсов.