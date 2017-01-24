"Мослекторий" покажет, как защитить государство от кибератаки

25 января в Культурном центре ЗИЛ состоится лекция "Холодная война из интернета: как кибератаки стали качественно новым способом противостояния". В остросюжетных фильмах мы не раз видели, как преступники взламывают секретные базы данных, крадут финансовую информацию и внедряются в системы государственных служб. Сегодня это уже не просто сюжеты для боевиков. Кибер-реальность существует. Тому подтверждение – недавнее сообщение, что российские спецслужбы якобы попытались повлиять на выборы президента в США. На лекции речь пойдет не только о том, что такое кибератаки и как с ними бороться. Лектор также расскажет, как будет вестись противостояние государств в условиях кибер-реальности.

Трансляцию лекции смотрите на сайте Мослекторий 25 января в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.