Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января 2017, 13:58

Культура

"Мослекторий" покажет, как защитить государство от кибератаки

25 января в Культурном центре ЗИЛ состоится лекция "Холодная война из интернета: как кибератаки стали качественно новым способом противостояния". В остросюжетных фильмах мы не раз видели, как преступники взламывают секретные базы данных, крадут финансовую информацию и внедряются в системы государственных служб. Сегодня это уже не просто сюжеты для боевиков. Кибер-реальность существует. Тому подтверждение – недавнее сообщение, что российские спецслужбы якобы попытались повлиять на выборы президента в США. На лекции речь пойдет не только о том, что такое кибератаки и как с ними бороться. Лектор также расскажет, как будет вестись противостояние государств в условиях кибер-реальности.

Трансляцию лекции смотрите на сайте Мослекторий 25 января в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/]У нас еще много хороших лекций[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика