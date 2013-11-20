Наука: Солнечная энергия

Солнечная установка для выработки энергии. Фото: ИТАР-ТАСС

Солнечная энергетика - направление нетрадиционной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика использует неисчерпаемый источник энергии и является экологически чистой, то есть не производящей вредных отходов.

Первые солнечные нагреватели появились во Франции в XVIII веке. Естествоиспытатель Жорж Луи Бюффон создал большое вогнутое зеркало, которое фокусировало в одной точке отраженные солнечные лучи. Это зеркало было способно в ясный день быстро воспламенить сухое дерево на расстоянии 68 метров.

Вскоре после этого швейцарский химик Никола Теодор де Соссюр построил первый солнечный водонагреватель. Это был всего лишь деревянный ящик со стеклянной крышкой, но вода в нем нагревалась солнцем до 88°С.

В 1774 году французский ученый Антуан Лоран Лавуазье впервые применил линзы для концентрации тепловой энергии солнца. Вскоре в Англии отшлифовали большое двояковыпуклое стекло, расплавлявшее чугун за три секунды, а гранит - за минуту.

Первые батареи, преобразовывавшие солнечную энергию в механическую, были построены тоже во Франции. В конце XIX века на Всемирной выставке в Париже изобретатель Огюст Мушо демонстрировал инсолятор - аппарат, который при помощи зеркала фокусировал лучи на паровом котле. Котел приводил в действие печатную машину, печатавшую по 500 оттисков газеты в час.

В 1953 году ученые Национального аэрокосмического агентства (НАСА) США создали настоящую солнечную батарею - устройство, преобразующее энергию солнца в электричество.