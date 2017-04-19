"Москва онлайн" покажет бой самураев и танец гейши на фестивале Hinode

22 апреля на ВДНХ проходит фестиваль японской культуры Hinode. Это настоящий праздник для детей и взрослых. Музыка, конкурсы, мастер-классы, представления и многое другое. Гости увидят показательные выступления мастеров Федерации Окинава каратэ и кобудо России, а также Федерации боевых искусств Москвы под руководством президента Федерации Киоши Валерия Майстрового. Мастера продемонстрируют техники с применением разных видов традиционного оружия, в том числе: шеста (бо-дзюцу), тонфы (тонфа-дзюцу), и весла (эку-дзюцу). В продолжении дня трио Shusui подготовило для москвичей настоящий самурайский перформанс с элементами захватывающего сражения на мечах катана. Когда мечи уйдут в ножны, на сцену поднимется японская актриса-гейша Ulala Springday. Она проведет чайную церемонию и представит изящную программу из народных японских песен и танцев.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 22 апреля в 14:35. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.