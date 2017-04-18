Форма поиска по сайту

18 апреля 2017, 13:22

Культура

"Москва онлайн" покажет концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова

Организаторы летнего музыкального фестиваля "Усадьба Jazz" приглашают детей и взрослых на новый весенний фестиваль – "Усадьба Jazz Kids". Каждые две недели будут проходить концерты, на которых прозвучит лучшая музыка самых разных направлений XX века. Первое выступление пройдет 23 апреля в парке "Сказка" в Крылатском. Гостей ждет захватывающее путешествие на родину джаза – в Новый Орлеан. В роли проводника выступит Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова.

На других концертах можно будет познакомиться с музыкой портовой Одессы и африканской деревни, а также приобщиться к творчеству юных Луи Армстронга и Элвиса Пресли. Трансляцию первого концерта смотрите на сайте "Москва онлайн" 23 апреля в 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

