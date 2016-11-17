"Мослекторий" покажет, как реализуются проекты "ЗИЛ", "Зарядье", "Лужники"

22 ноября ИЦ "Сколково", Москомархитектура и главный архитектор столицы Сергей Кузнецов проведут конференцию по теме: "Комфортный город. Истории успеха масштабных городских проектов".

Москва формирует новый взгляд на культурные пространства. Места для концертов и выставок, спорта и отдыха, обучения и науки открываются в зданиях бывших заводов и фабрик. На сегодняшний день наиболее масштабными проектами являются – парк "Зарядье", реконструкция территорий "ЗИЛа", "Лужники", "Сколково".

"Лужники" не должны стать одноразовым стадионом, на котором пройдут лишь матчи Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. Он будет всегда открыт для спортивных граждан. Они смогут посещать различные занятия, кататься на велосипедах и коньках, делать упражнения на тренажерах и многое другое на территории спорткомплекса.

"Зарядье" будет новым центром привлечения туристов со всей России и из других стран. Всесезонный парк может посетителям не только хорошо отдохнуть, но и узнать много нового о природе. В парке будет много технических новшеств и экспериментов.

"Сколкокво" – город будущего, в котором создается уникальная экосреда, позволяющая обеспечить оптимальные условия для жизни, науки и бизнеса.

"ЗИЛ" – набережная, завод и прилегающие территории превратятся в жилые кварталы, где можно будет культурно, интересно и с пользой проводить время.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 22 ноября в 12:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/]У нас еще много хороших лекций[/URLEXTERNAL]