"Мослекторий" покажет, как выжить артистам негосударственного театра

С 17 по 20 ноября в "Гоголь-центре" будет проходить Форум независимого театра, на котором соберутся частные труппы из российских городов: Краснодара, Петрозаводска, Новосибирска, Екатеринбурга, Воронежа и других. Цель актеров и режиссеров одна – рассказать о своей работе, обменяться опытом и помочь друг другу выжить.

Сегодня частные театры составляют достойную конкуренцию государственным труппам. В маленьких городах они еще и более активны благодаря своим смелым проектам и необычному подходу к зрителю. Однако, частные театры постоянно нуждаются в финансовой поддержке.

В рамках мероприятия запланированы спектакли, круглые столы и мастер-классы с участием Кирилла Серебренникова, Елены Ковальской, Елены Греминой, Марюса Ивашкявичуса, Евгения Кулагина и Ивана Естегнеева. Сетевое издание m24.ru дает своим читателям возможность 20 ноября увидеть мастер-класс режиссера, актера, драматурга и сценариста Николая Коляды.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 20 ноября в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/]У нас еще много хороших лекций[/URLEXTERNAL]