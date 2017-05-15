Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая 2017, 17:28

Культура

"Москва онлайн" покажет, как театральные актеры читают Евтушенко и Окуджаву

19 мая в Музее Москвы состоится очередной вечер чтений, на котором прозвучат произведения периода Оттепели. Строки Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Геннадия Шпаликова, Юнны Мориц, Булата Окуджавы и других поэтов прочитают артисты Театра Наций, театра "Практика", Театра.doc, Центра имени Всеволода Мейерхольда и Театра имени Ермоловой.

Спектакль пройдет в рамках фестиваля "Оттепель: лицом к будущему". Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 19 мая в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Развлечения в прямом эфире[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика