"Москва онлайн" покажет, как театральные актеры читают Евтушенко и Окуджаву

19 мая в Музее Москвы состоится очередной вечер чтений, на котором прозвучат произведения периода Оттепели. Строки Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Геннадия Шпаликова, Юнны Мориц, Булата Окуджавы и других поэтов прочитают артисты Театра Наций, театра "Практика", Театра.doc, Центра имени Всеволода Мейерхольда и Театра имени Ермоловой.

Спектакль пройдет в рамках фестиваля "Оттепель: лицом к будущему". Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 19 мая в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.