13 ноября 2013, 17:58

Культура

Дизайн: Деян Суджич

Деян Суджич. Фото: designmuseum.org

Деян Суджич - директор лондонского Музея дизайна, декан факультета искусств, архитектуры и дизайна Кингстонского университета. В прошлом — главный редактор журнала Domus, архитектурный обозреватель газеты The Observer, куратор Венецианской биеннале архитектуры 2002 года. Автор книг Architecture and Democracy (2001), The Edifice Complex – How the Rich and Powerful Shape the World (2005), Future Systems (2006), Norman Foster: A Life in Architecture (2010) и других.

