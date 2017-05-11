"Мослекторий" покажет, как Re-pac учит сочинять рэп и побеждать в баттлах

12 мая рэпер, поэт, организатор и учитель первой в России фристайл-школы Лев Киселев (Re-pac) проведет мастер-класс по фристайлу для рифмоплетов, которые чувствуют ритм и любят музыку. Собравшиеся поймут, как и из чего рождаются тексты, а потом начнут сочинять собственные песни прямо во время звучания музыки. В конце мастер-класса начинающих поэтов ждет интеллигентный фристайл-баттл на литературную тему.

Трансляцию смотрите на сайте "Мослекторий" 12 мая в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.