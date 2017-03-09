"Москва онлайн" покажет, как 100 цыганских скрипок играют Бетховена и Брамса

11 марта в Доме музыки состоится концерт известного во всем мире Будапештского симфонического оркестра "100 цыганских скрипок". Артисты без нот и помощи дирижера исполнят классику и народную музыку. Согласно цыганскому обычаю все цыгане равны. Поэтому в каждом номере новый солист – артисты сменяют друг друга по очереди.

Коллектив появился в 1985 году. Началом их объединения послужил импровизированный концерт на похоронах знаменитого скрипача Шандора Яроки, где собрались и выступили лучшие цыганские исполнители Венгрии. За годы своего существования оркестр побывал почти во всех странах Европы, Северной и Южной Америки, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Большую часть коллектива составляют струнные инструменты: скрипки, альты, виолончели, контрабасы и цимбалы.

"Культура нашего древнего народа вдохновляла Листа, Шуберта, Бетховена, Гайдна, Брамса и Стравинского. Цыганскую страсть, энергию и жажду свободы мы вкладываем в каждое свое выступление, – говорит цимбалист Оскар Экреш. – Мы полюбили московскую публику за искренность и гостеприимство, так что вновь готовы подарить вам настоящий цыганский праздник: шумный, эмоциональный и немного сумасшедший".

Смотрите прямую трансляцию на портале "Москва онлайн" 11 марта в 15:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

