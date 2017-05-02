"Москва онлайн" покажет уличный спектакль Егора Дружинина "Девушка без адреса"

5 мая на Пушкинской площади известные артисты мюзиклов покажут представление по мотивам всеми любимого отечественного фильма "Девушка без адреса". В качестве режиссера выступил российский актер, режиссер и хореограф Егор Дружинин. Он известен зрителям по ролям в мюзиклах "Чикаго" и "Продюсеры". Именно он является режиссером отечественной версии Cats и хореографом танцевально-музыкальных спектаклей "12 стульев", "Любовь и шпионаж". Представление будет показано в рамках городского фестиваля "Московская весна".

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 5 мая в 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.