Главный редактор британского Vogue уходит с поста спустя 25 лет работы

Главный редактор британской версии Vogue Александра Шульман объявила о намерении покинуть свой пост этим летом. Официальное сообщение об этом появилось на сайте британского Vogue. Имя преемника Шульман, которая руководила изданием более 25 лет, пока не назвали.

Шульман призналась, что решение покинуть журнал далось ей нелегко. "Принять решение было сложно, но 25 лет – большой срок, и я чрезвычайно рада, что теперь меня ждет новое будущее", – сказала Шульман.

Директор британского Conde Nast Николас Коулридж охарактеризовал Александру, как самую успешную руководительницу Vogue за столетнюю историю. По его словам, она – одна из ключевых фигур в британской модной прессе.

Журнал Vogue впервые вышел в 1892 году в США. В годы Первой мировой войны Vogue начал издавать британскую версию, потому что журнал было невозможно доставлять в Европу. Первый номер британского Vogue вышел в печать в Великобритании в 1916 году.



В декабре 2016 года от рака скончалась главный редактор итальянской версии журнала Vogue Франка Соццани.