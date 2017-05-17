Ведущий BBC в прямом эфире потрогал женщину за грудь

Фото: youtube.com
Ведущий телеканала BBC Бен Браун в прямом эфире потрогал женщину за грудь, когда она попыталась прервать его интервью. Видео случившегося опубликовано в YouTube.
Съемка проходила на улице английского города Брадфорд. Браун общался с политическим журналистом Норманом Смитом, и в кадре неожиданно появилась женщина. Она посмотрела в камеру, сказав: "абсолютно фантастически".
Браун совершенно спокойно попытался отодвинуть ее и случайно дотронулся до ее груди. Оскорбившись, женщина ударила ведущего по плечу, а затем ушла.
Спустя какое-то время Браун извинился за инцидент на своей официальной странице в Twitter. По его словам, случившееся было непреднамеренно.
Unfortunate interruption of broadcast in Bradford - just tried to minimise disruption but v tricky live on air - completely unintentional— Ben Brown (@BenBrownBBC) 16 мая 2017 г.