17 мая 2017, 15:40

Общество

Ведущий BBC в прямом эфире потрогал женщину за грудь

Фото: youtube.com

Ведущий телеканала BBC Бен Браун в прямом эфире потрогал женщину за грудь, когда она попыталась прервать его интервью. Видео случившегося опубликовано в YouTube.

Съемка проходила на улице английского города Брадфорд. Браун общался с политическим журналистом Норманом Смитом, и в кадре неожиданно появилась женщина. Она посмотрела в камеру, сказав: "абсолютно фантастически".

Браун совершенно спокойно попытался отодвинуть ее и случайно дотронулся до ее груди. Оскорбившись, женщина ударила ведущего по плечу, а затем ушла.

Спустя какое-то время Браун извинился за инцидент на своей официальной странице в Twitter. По его словам, случившееся было непреднамеренно.

