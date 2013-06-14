Леонид Печатников. Фото: ИТАР-ТАСС

Продолжительность жизни женщин в Москве увеличилась до 80 лет, а мужчин - до 71,5 года. Об этом в пятницу сообщил и.о. заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Напомним, ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни в столице выросла до 75 лет и 8 месяцев. При этом смертность населения заметно снизилась.

На 20 процентов уменьшилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с появлением новых препаратов - тромболитиков - и применением новых видов лечения.

На 12 процентов снизилась смертность от онкологии. Кроме того, в Москве самая низкая в стране заболеваемость и смертность от туберкулеза.

Печатников отметил, что в Москве разработали программу строительства 49 новых поликлиник. Он добавил, что в рамках Адресной инвестиционной программы с 2011 года в столице было построено 10 объектов здравоохранения и одна больница за внебюджетные источники. В 2013 году предусматривается строительство еще трех проектов в рамках АИП и шесть объектов здравоохранения - за счет инвесторов.