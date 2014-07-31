Тайванец решил развестись из-за увлечения жены смартфоном

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Житель Тайваня подал на развод из-за того, что его жена чрезмерно увлеклась смартфонами и перестала уделять время детям, сообщает издание Schanghaiist.

Мужчина был недоволен тем, что его жена-домохозяйка перестала выполнять повседневную работу и заботиться о детях. По его словам, супруга даже забывала давать лекарства их дочери, пока та болела. Претензии супруга женщина игнорировала и просила ее не отвлекать.

Последней каплей в отношениях стал момент, когда он обнаружил на одежде дочерей плесень. В суде женщина отрицала обвинения, но брак ей спасти не удалось.