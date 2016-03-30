Сегодня в СМИ: предзаказы на новый iPhone и британский трудовой минимум

Фото: m24.ru

Британский трудовой минимум

Великобритания рекордными темпами повышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщают "Ведомости". За этим экспериментом будет следить весь мир: многие пытаются использовать этот рецепт.

Работодатели потратятся на подчиненных

Белый дом внес в Госдуму проект закона о независимой оценке квалификации работников, пишет "Коммерсант". Координационная роль в создании этой системы доверена Национальному совету по квалификациям при президенте РФ. Закон дополнит вступающую в силу с 1 июля норму о новом порядке применения профессиональных стандартов работников, которые некоторые ведомства уже воспринимают как обязательные. Согласно проекту, проверка будет проводиться за счет работодателей.

Египет для россиян, похоже, откроется не скоро

Авиасообщение между Россией и Египтом планировалось восстановить к лету, но теперь российские власти хотят понять, что стоит за угоном самолета EgyptAir, передает РБК. Туроператоры опасаются, что теперь Египет откроется нескоро.

В России начались предзаказы на новый смартфон Apple

Российские продавцы электроники начали принимать предзаказы на новый iPhone SE, передает РБК. Минимальная цена смартфона Apple – 37,9 тысяч рублей. Ретейлеры пока не готовы прогнозировать спрос на новинку.

Купить настоящие, качественные семена овощей и специй становится все труднее

В Центральной России в преддверии дачного сезона половину пакетированных семян выставили на продажу с нарушениями закона, сообщает "Российская газета". К такому выводу пришли инспекторы Россельхознадзора, подведя итоги прошедших в ЦФО рейдов. Каждый второй продавец работает с нарушениями.

В красивой упаковке могут "всучить" просроченные или засоренные семена, некондицию и пересортицу (когда один сорт продается под видом другого), а то и опасные сорняки. Продавцы также предлагают несуществующие сорта. Зачастую у них нет сертификатов о происхождении товара. Поход на рынок всегда связан с риском, ведь дачник, по сути, покупает "кота в мешке".