Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

08 декабря 2014, 11:40

Lenovo, Acer и Huawei повысят стоимость смартфонов и ноутбуков

смартфоны рост цен электроника

Фото: ТАСС/ Павел Смертин

Азиатские производители электроники Lenovo, Acer и Huawei повысят цены на свою продукцию, следуя примеру компании Apple, сообщает Газета "Коммерсантъ". Рост составит от 15% до 30%, за исключением уже привезенной в Россию техники. Производители объясняют это девальвацией рубля.

Lenovo поднимает цены на свои смартфоны на 20-30%. По словам генерального менеджера Lenovo в России, СНГ и Восточной Европе Глеба Мишина, резкого роста не будет. Более того, на уже завезенную в Россию продукцию цены не повысятся, рост цен затронет только новые поставки.

То же самое касается и цен на продукцию Acer. Уже привезенная партия останется по старым ценам, а вот стоимость новых ноутбуков вырастет на 15%.

Ссылки по теме

Пересмотрели стоимость и нового смартфона компании Huawei. Если изначально планировалось установить на него официальную цену 24 999 рублей, то в итоге цену установили в 29 999 рублей.

Напомним, 26 ноября в России выросли розничные цены на смартфоны Apple. Стоимость гаджетов увеличилась на 25-27% в зависимости от модели. Самый недорогой смартфон шестой серии обойдется в 40 тысяч рублей. Так, на обновленном сайте Apple Store стоимость iPhone 6 с памятью 16 ГБ выросла на восемь тысяч рублей, а iPhone 6 Plus с памятью 128 ГБ прибавил в цене сразу 12 тысяч.

Смена ценников была ожидаемой. При фиксированной стоимости в рублях на фоне падения курса валюты iPhone в России был одним из самых дешевых в мире, если считать цены в долларах или евро. К середине ноября базовая версия iPhone 6 стоила в России примерно 690 долларов. Для сравнения, в США за такой же гаджет нужно было отдать на 10 долларов больше.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать