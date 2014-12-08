Lenovo, Acer и Huawei повысят стоимость смартфонов и ноутбуков

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Азиатские производители электроники Lenovo, Acer и Huawei повысят цены на свою продукцию, следуя примеру компании Apple, сообщает Газета "Коммерсантъ". Рост составит от 15% до 30%, за исключением уже привезенной в Россию техники. Производители объясняют это девальвацией рубля.

Lenovo поднимает цены на свои смартфоны на 20-30%. По словам генерального менеджера Lenovo в России, СНГ и Восточной Европе Глеба Мишина, резкого роста не будет. Более того, на уже завезенную в Россию продукцию цены не повысятся, рост цен затронет только новые поставки.

То же самое касается и цен на продукцию Acer. Уже привезенная партия останется по старым ценам, а вот стоимость новых ноутбуков вырастет на 15%.

Пересмотрели стоимость и нового смартфона компании Huawei. Если изначально планировалось установить на него официальную цену 24 999 рублей, то в итоге цену установили в 29 999 рублей.

Напомним, 26 ноября в России выросли розничные цены на смартфоны Apple. Стоимость гаджетов увеличилась на 25-27% в зависимости от модели. Самый недорогой смартфон шестой серии обойдется в 40 тысяч рублей. Так, на обновленном сайте Apple Store стоимость iPhone 6 с памятью 16 ГБ выросла на восемь тысяч рублей, а iPhone 6 Plus с памятью 128 ГБ прибавил в цене сразу 12 тысяч.

Смена ценников была ожидаемой. При фиксированной стоимости в рублях на фоне падения курса валюты iPhone в России был одним из самых дешевых в мире, если считать цены в долларах или евро. К середине ноября базовая версия iPhone 6 стоила в России примерно 690 долларов. Для сравнения, в США за такой же гаджет нужно было отдать на 10 долларов больше.