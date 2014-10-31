Задержаны рабочие, из-за которых дерево упало на ребенка

Задержано четверо человек по делу о падении дерева на младенца

Правоохранители задержали четверых рабочих, спиливших дерево в парке "Братцево", которое упало на ребенка, сообщает телеканал "Москва 24".

По версии следствия, именно эти рабочие пилили дерево и не проследили, чтобы в зоне работ никого не было.

Ранее СКР возбудил дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью при проведении работ с нарушением техники безопасности".

Напомним, инцидент произошел в Светлогорском проезде рядом с домом 13, где проходила вырубка сухостоя. Одно из спиленных деревьев упало на детскую коляску. В результате этого пострадал полугодовалый ребенок – у него перелом основания черепа и ушиб головного мозга.