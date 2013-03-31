Перед смертью Борис Березовский мог получить 300 миллионов долларов

Незадолго до смерти Борис Березовский должен был получить до 200 миллионов фунтов стерлингов (300 миллионов долларов).

Эти деньги должна была перечислить его инвесткомпания, ликвидировав активы трех офшорных трастов (доверительных фондов), сообщает британский еженедельник "Санди таймс".

Средства ему должны были перечислить до марта. Успел ли он их получить или нет, пока неизвестно. По версии друзей покойного, информация о переводе крупной суммы денег ставит под сомнение версию о самоубийстве из-за долгов.

Напомним, 67-летний Борис Березовский умер 23 марта в своем доме в местечке Аскот в графстве Беркшир неподалеку от Лондона. В начале этой недели стали известны предварительные результаты вскрытия тела бизнесмена. Согласно данным экспертизы, причиной смерти предпринимателя могло стать повешение.

Следствие заявило, что на шее опального олигарха в момент, когда его обнаружил охранник, было нечто, похожее на шнур или перевязочный материал. Кроме того, результаты вскрытия выявили у покойного перелом ребра. Официальная причина смерти олигарха будет названа через несколько недель после того, как будут проведены дополнительные исследования.