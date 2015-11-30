Фото: m24.ru/Александр Авилов

В квартире на востоке столицы нашли скелет ребенка, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, 30 ноября женщина приехала проверить квартиру, расположенную на Новокосинской улице, унаследованную ее дочерью, для оплаты счетов, уборки и смены замков.

В одной из комнат она обнаружила мешок со строительным мусором, в котором находился скелет ребенка. По словам соседей, в квартире никого не было около двух лет.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".