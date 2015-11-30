Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября 2015, 16:51

Происшествия

В квартире на востоке столицы нашли скелет ребенка

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В квартире на востоке столицы нашли скелет ребенка, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, 30 ноября женщина приехала проверить квартиру, расположенную на Новокосинской улице, унаследованную ее дочерью, для оплаты счетов, уборки и смены замков.

В одной из комнат она обнаружила мешок со строительным мусором, в котором находился скелет ребенка. По словам соседей, в квартире никого не было около двух лет.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Сайты по теме


следствие уголовные дела расследования трупы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика