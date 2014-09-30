Троих полицейских задержали за вымогательство взятки

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице задержали троих полицейских, которые подозреваются в требовании взятки за непривлечение к уголовной ответственности, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Оперативники задержали с поличным троих сотрудников патрульно-постовой службы по району Южное Тушино 29 сентября.

Лейтенант, младший лейтенант и старший сержант полиции по результатам проверки будут уволены из органов внутренних дел, а их руководители понесут ответственность, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Напомним, ранее в Москве был задержан майор полиции, подозреваемый в незаконном получении 10 тысяч рублей.

Кроме того, в сентябре в Подмосковье еще один полицейский попался на взятке за непривлечение гражданина к ответственности за нарушение правил установки рекламных конструкций. Нерадивого стража порядка задержали 18 сентября в городе Черноголовке при получении 200 тысяч рублей.