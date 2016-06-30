В центре Москвы мужчина ограбил двоих за 5 минут

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Сотрудники полиции в ЦАО задержали гражданина, который за пять минут совершил два грабежа, сообщает пресс-центр столичного главка МВД. В отношении 21-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 26 июня в 21:10 злоумышленник открыто похитил у 15-летнего школьника мобильный телефон на улице Большая Полянка, после чего скрылся.

Спустя пять минут он ограбил 21-летнего гражданина на той же улице. У второй жертвы он отнял кошелек с деньгами, документами и банковской картой.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД по району Якиманка подозреваемый был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".