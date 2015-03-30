Попавший под трамвай пешеход мог совершить суицид – Мосгортранс

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Мужчина, попавший под трамвай на востоке столицы, возможно, хотел покончить с собой, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Сейчас на месте работают полицейские, которым предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

Напомним, ДТП произошло 30 марта в районе пересечения улиц Олений Вал и Охотничья. По предварительной информации, пешеход бросился под трамвай из-за припаркованного неподалеку автомобиля.

Около 16.40 департамент транспорта сообщил, что движение трамваев №№ 4п, 25 было восстановлено. Ранее на месте происшествия работала аварийная бригада.

Отметим, в январе на востоке Москвы женщина погибла, попав под колеса троллейбуса №64. Пострадавшая переходила дорогу не по пешеходному переходу. Трагедия произошла в 15.05 в районе дома №18 по Вешняковской улице. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В ноябре 2014 года похожий несчастный случай произошел на Таллинской улице. Девочка пыталась перебежать дорогу и попала под трамвай.