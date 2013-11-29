Адвокат Васильевой пожаловался на следователей в Генпрокуратуру

Фото: ИТАР-ТАСС

Защита бывшего главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на действия следователей по ее делу.

Представители следствия нарушили право Васильевой на своевременное ознакомление с материалами дела, считает ее адвокат Хасан-Али Бороков.

"Все материалы уголовного дела в прошитом и пронумерованном виде не были предъявлены Васильевой и ее защите до настоящего времени, а потому нарушены требования части 1 статьи 217 УПК РФ", - сообщил он РАПСИ.

Ддело Васильевой по 12 эпизодам было выделено из основного дела "Оборонсервиса". Фигурантка до 23 февраля 2014 года находится под домашним арестом. Ранее в прессе появлялась информация, что Васильева нарушает его условия.

В недавнем интервью бывшая чиновница рассказала, что отбывает домашний арест в 4-комнатной квартире в Молочном переулке. При этом выяснилось, что экс-чиновница нашла новое место работы. Она официально устроилась юристом в адвокатское бюро, о чем стало известно в ходе заседания в Мосгорсуде.

Напомним, что в октябре прошлого года по фактам махинаций при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими "Оборонсервису", было возбуждено несколько уголовных дел. Предположительная сумма ущерба от хищений составила более чем 4 миллиарда рублей.

В ходе расследования своих постов в Минобороны лишились несколько высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Анатолий Сердюков. На днях Следственный комитет России завел в отношении Сердюкова уголовное дело по статье "Халатность".