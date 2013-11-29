Форма поиска по сайту

29 ноября 2013, 10:37

Происшествия

МАК проверит подготовку пилотов авиакомпании "Татарстан"

Фото: ИТАР-ТАСС

Международный авиационный комитет проверит документацию авиакомпании "Татарстан" по первоначальной подготовке и переучиванию пилотов.

Как сообщает пресс-служба МАК, на основании предварительных данных комитет считает необходимым провести дополнительные занятия и тренировки с летным составом.

Так, предлагается отработать действия при уходе на второй круг, по распознаванию пространственного положения самолета, по порядку и особенностям работы систем воздушного судна и по изучению навигационных систем самолета.

Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан", летевший из московского аэропорта Домодедово, разбился вечером 17 ноября при заходе на посадку в аэропорту Казани. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа.

По предварительной версии, в пользу которой свидетельствуют первые данные расшифровки бортового самописца, самолет упал из-за снижения скорости при выполнении захода на второй круг.

Сюжет: Крушение самолета в аэропорту Казани
