Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня 2016, 13:05

Происшествия

В Сокольниках нашли тело умершего 2 месяца назад мужчины

Фото: m24.ru

Тело неизвестного мужчины обнаружено в парке "Сокольники". Как сообщили m24.ru в столичном главке МВД, труп лежал у мусорного контейнера.

По предварительным данным, смерть неизвестного наступила около одного-двух месяцев назад. Проводится проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь в администрации парка m24.ru заявили, что тело обнаружили не у мусорных контейнеров, а в канаве рядом с проезжей частью. Представители парка также подчеркнули, что труп не мог находиться там долгое время, поскольку территории регулярно убираются.

следствие парк Сокольники трупы тела

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика