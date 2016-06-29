В Сокольниках нашли тело умершего 2 месяца назад мужчины

Фото: m24.ru

Тело неизвестного мужчины обнаружено в парке "Сокольники". Как сообщили m24.ru в столичном главке МВД, труп лежал у мусорного контейнера.

По предварительным данным, смерть неизвестного наступила около одного-двух месяцев назад. Проводится проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь в администрации парка m24.ru заявили, что тело обнаружили не у мусорных контейнеров, а в канаве рядом с проезжей частью. Представители парка также подчеркнули, что труп не мог находиться там долгое время, поскольку территории регулярно убираются.