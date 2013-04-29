У задержанных на свадьбе нашли марихуану

Фото: ИТАР-ТАСС

Во время досмотра в одной из машин, которые были остановлены из-за запуска петард, обнаружили более двух граммов марихуаны.

"В автомобиле Mazda 6 (обнаружили) три упаковки с петардами по 10 штук в каждой и 3 папиросы с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенной экспертизе, изъятый материал был признан марихуаной, общим весом 2,2 грамма", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В воскресенье, 28 апреля появились сообщения очевидцев о том, что участники свадьбы устроили около дома №32 на Варшавском шоссе стрельбу из машин. Полиция ввела план "Перехват" и задержала 15 человек у входа в Царицынский парк.

Как выяснилось, участники свадьбы не стреляли, а взрывали петарды. В настоящее время все задержанные, кроме одного, отпущены.

В отношении гражданина, бросавшего петарды из машины, составили протокол о мелком хулиганстве. В понедельник суд рассмотрит вопрос о привлечении его к административной ответственности.