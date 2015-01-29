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Происшествия

29 января 2015, 14:59

В Подмосковье бывший следователь пойдет под суд за взятку в 1,5 млн рублей

следствие суды взятки следователи

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики МУ МВД России "Одинцовское" Вадима Проклина, который обвиняется в получении взятки, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, Проклин при посредничестве адвоката Александра Московцева получил взятку в размере 1,5 миллиона рублей за непривлечение к уголовной ответственности двух лиц по делу о покушении на мошенничество.

21 января 2015 года адвокат Московцев был осужден по статье "Посредничество во взяточничестве" на 5 лет условно с таким же испытательным сроком. Также суд лишил его права в течение трех лет заниматься адвокатской деятельностью.

Уголовное дело в отношении Проклина направлено в Кузьминский районный суд Москвы, в настоящее время обвиняемый содержится под стражей.

Напомним, в октябре в Подмосковье были задержаны два следователя по городу Раменское, подозреваемые во взяточничестве. Также был арестован их пособник, который выполнял функции помощника следователя.

По данным следствия, 14 октября правоохранители получили взятку в размере 300 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы. Таким образом бизнесмен пытался "решить вопрос" о непривлечении своих работников к уголовной ответственности.

Сразу же после передачи денег следователи и их помощник были задержаны оперативниками.

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