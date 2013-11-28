Анатолия Сердюкова вызвали на допрос в СК в качестве подозреваемого

Обвинения экс-главе Минобороны Сердюкову пока не предъявлены

Бывшего главу министерства обороны Анатолия Сердюкова вызвали на допрос в Следственный комитет в качестве подозреваемого. По словам его адвоката Генриха Падвы, Сердюков готов дать показания 3 декабря.

Ранее в отношении экс-министра было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Однако обвинения ему пока не предъявлены, сообщает телеканал "Москва 24".

"Ни о каком предъявлении обвинения нам официально никто не сказал. Поэтому удивляет, что они сначала вбрасывают что-то в СМИ. Я не знаю, собираются нам сказать или нет. Это удивляет и, я считаю, что это, конечно, недопустимо", - рассказал Падва.

По данным следствия, бывший чиновник поручил подчиненным построить за счет министерства дорогу от села Краса Икрянинского района Астраханской области до острова Школьный, на территории которого располагается партнерство поселок "Житное".

Свое распоряжение Сердюков мотивировал желанием создать базу отдыха для нужд ведомства. Кроме того, по распоряжению бывшего министра, были проведены работы по обустройству территории "Житного".

В СКР уточнили, что работы по озеленению проводились бойцами-срочниками, а автодорогу строил батальон железнодорожных войск. "То есть вместо службы и обучения военному делу одни солдаты занимались высаживанием тополей в астраханской степи, а другие прокладкой не железнодорожных путей, а автодорог", - комментирует ситуацию официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

Каких-либо распорядительных документов, которые обосновывали бы расходование бюджетных средств, не издавалось. В результате этих действий Сердюкова государству был причинен ущерб на сумму более 56 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела о махинациях с имуществом Минобороны база отдыха "Житное" и построенная военными дорога была поставлена на баланс Минобороны в 2013 году.