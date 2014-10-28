Форма поиска по сайту

28 октября 2014

Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве подростка

Фото: ТАСС/ Юрий Машков

Полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в убийстве подростка, сообщает пресс-служба столичного управления СК.

В скором времени будет решен вопрос об предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подозреваемым. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Напомним, тело 17-летнего юноши со следами насильственной смерти было обнаружено на северо-востоке Москвы 27 октября.

По данным СК, юноша был задушен. Тело обнаружила мать погибшего. Семья проживала в доме на Верхоянской улице.

следствие убийство подросток задержание

Главное

