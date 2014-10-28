Задержаны двое подозреваемых в убийстве подростка

Фото: ТАСС/ Юрий Машков
Полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в убийстве подростка, сообщает пресс-служба столичного управления СК.
В скором времени будет решен вопрос об предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подозреваемым. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Напомним, тело 17-летнего юноши со следами насильственной смерти было обнаружено на северо-востоке Москвы 27 октября.
По данным СК, юноша был задушен. Тело обнаружила мать погибшего. Семья проживала в доме на Верхоянской улице.
