Банду похитителей бизнесмена возглавлял чемпион по единоборствам

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи считают, что организатором похищения предпринимателя в Подмосковье стал 25-летний Илья Батин – многократный чемпион мира по спортивно-боевым единоборствам. Накануне были задержаны его сообщники: 4 приезжих из Азербайджана, Молдовы и Ингушетии, а также 4 студента университета МВД.

Напомним, преступление было совершено вечером 1 марта. В полицию обратился мужчина, который сообщил о пропаже своего сына – 30-летнего владельца автосалона в Москве. Возвращаясь с работы, бизнесмен позвонил своему брату и сообщил, что попал в аварию, а другие участники ДТП предлагают ему решить вопрос о возмещении ущерба. Во время разговора брат услышал крики, после чего телефонная связь оборвалась. Родственники сразу выехали не место происшествия, где увидели брошенный автомобиль и следы крови.

По версии следствия, к совершению преступления Батин привлек курсантов, у которых преподавал рукопашный бой, пообещав им по 50 тысяч рублей за участие. Они должны были следить за коммерсантом. Другие соучастники на ВАЗ-2112 умышленно совершили столкновение с автомобилем Range Rover потерпевшего.

Выйдя из салона, бизнесмен увидел подъехавшую машину с курсантами, одетыми в форменное обмундирование. Они затолкали мужчину в автомобиль и увезли его в частный дом в Раменском районе. Почти сутки коммерсанта держали в наручниках, а затем связали. За его освобождение они потребовали у его отца 5 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

При этом курсанты остались на месте аварии понаблюдать за обстановкой, приехавшие родственники потерпевшего запомнили номера их машины и сообщили их полиции.

Освободить похищенного удалось 27 марта. В тот же день были задержаны 8 подозреваемых. В ходе обысков у них были изъяты личные вещи похищенного, два травматических и один сигнальный пистолет, мобильные телефоны и сим-карты, автомобиль, на котором было инсценировано ДТП. Кроме того, у одного из студентов было обнаружено удостоверение сотрудника несуществующего правового отдела правового управления СУ СК Российской Федерации по ЦФО службы 1 класса.

Однако организатор Илья Батин успел скрыться от правоохранительных органов, после того как увидел в СМИ сообщения о задержании его соучастников. В настоящее время его разыскивают, при этом следователи предлагают ему добровольно явиться для дачи показаний.