Адвокат Васильевой опровергает новые обвинения

Фото: ИТАР-ТАСС

Адвокат фигурантки дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой Хасан Бороков опроверг информацию о предъявлении ей нового обвинения.

"Никаких следственных действий, связанных с допросом или предъявлением нового обвинения, не было. Я не знаю, из-за чего такая шумиха", - цитирует Борокова "Интерфакс".

По словам адвоката, обвинение в хищении акций ОАО "31 Государственный проектный институт специального строительства", о котором говорилось в сообщениях прессы, не является новым. "Это старое обвинение, оно уже подробно было освещено в СМИ", - утверждает адвокат.

Однако официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин опроверг доводы Борокова.

В своем микроблоге в Twitter он написал: "Сочувствую адвокатам Васильевой, которые из-за вороха обвинений не успевают в них разобраться и узнают о некоторых из СМИ".

Напомним, в четверг стало известно, что Евгении Васильевой предъявлено обвинение в хищении акций "31-го института спецстроительства" (ОАО "31 ГПИСС") на сумму более 190 миллионов рублей.

А 23 ноября 2012 года Хамовнический суд официально предъявил Васильевой обвинение по статье "мошенничество в особо крупном размере" и назначил ей два месяца домашнего ареста.