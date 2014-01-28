Форма поиска по сайту

Новости

Новости

28 января 2014, 11:10

Происшествия

В Москве за экономические преступления задержан гражданин Франции

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве 48-летнего гражданина Франции, находящегося в межгосударственном розыске по подозрению в совершении серии экономических преступлений, сообщили в пресс-службе ГУУР МВД России.

Согласно сообщению, задержанный ранее проживал в Республике Узбекистан и вместе с сообщниками на протяжении нескольких лет занимался хищением денежных средств, выделенных иностранными государствами, финансовыми структурами и банками для финансирования крупных инвестиционных программ и проектов. По данному факту Следственными органами Республики Узбекистан в 2011 году было возбуждено уголовное дело. Пытаясь избежать уголовного преследования подозреваемый скрылся за границей и был объявлен в межгосударственный розыск.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан после прилета в Россию авиарейсом сообщением Ницца - Москва, в аэропорту Шереметьево. Узбекские правоохранительные органы уведомлены о задержании подозреваемого.

В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Республику Узбекистан.

