В квартире на северо-востоке Москвы обнаружено тело подростка

На северо-востоке Москвы убит семнадцатилетний подросток

На северо-востоке Москвы обнаружили тело 17-летнего подростка с признаками насильственной смерти, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГСУ СК по столице.

По данным ведомства, юноша был задушен. Тело обнаружила мать погибшего. Семья проживала в доме на Верхоянской улице.

По данному факту возбудили уголовное дело. На данный момент следователи выясняют обстоятельства преступления и устанавливают личность злоумышленника.

Ранее M24.ru сообщало, что в жилом доме на Липецкой улице найдены тела четырех человек, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

По предварительной информации, на лестничной площадке жильцы нашли тело девушки. Прибывшие оперативники обнаружили, что двери квартир открыты. Внутри оказались тела двоих убитых мужчин и пожилой женщины.

Позже стало известно, что обнаружены были тела двоих мужчин в возрасте 32 и 38 лет и двух женщин 38-и и 77-и лет с колото-резанными ранениями.