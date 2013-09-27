Форма поиска по сайту

27 сентября 2013, 19:18

Происшествия

Тимирязевcкая прокуратура опровергла информацию о "маньяке-педофиле"

Фото: ИТАР-ТАСС

Тимирязевкая межрайонная прокуратура опровергла информацию о наличии на территории Северного округа "маньяка-педофила", сообщает в пятницу, 27 сентября, пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Напомним, в сентябре в интернете появилась информация о том, что на территории районов Западное Дегунино и Бескудниково был совершен ряд убийств и изнасилований с указанием мест преступлений.

Автором данного сообщения были выдвинуты обвинения в адрес полиции в том, что она скрывает информацию об этих преступлениях. Автор также призывал распространить данную информацию в социальных сетях.

В связи с этим Тимирязевкая районная прокуратура провела тщательную проверку, в ходе которой было установлено, что данная информация не соответствует действительности.

Главное

