По факту гибели рабочего на стройплощадке в Москве возбудили дело

Фото: ИТАР-ТАСС

По факту гибели рабочего на стройплощадке на юге Москвы возбуждено уголовное дело. Гибель строителя квалифицировали по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ".

Погибший, гражданин Узбекистана, был опознан благодаря найденным на месте происшествия документам, сообщает "Интерфакс".

Напомним, инцидент произошел около 12.00 на территории строящегося дома на Варшавском шоссе, недалеко от МКАД.

На крыши двух бытовок упала кровельная балка. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще пятеро получили травмы.