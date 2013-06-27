Участковые, подозреваемые в похищениях людей, уволены

Фото: ИТАР-ТАСС

Троих участковых, подозреваемых в причастности к ОПГ, занимающейся похищением людей с целью завладения их жильем, уволили из МВД. Их руководители наказаны вплоть до увольнения.

Ранее в ходе расследования деятельности ОПГ, члены которой подозреваются в похищении людей, вымогательстве и незаконном завладении жилыми помещениями жителей московского региона, было установлено, что ее членами также являлись сотрудники московской полиции, сообщили M24.ru в ГУ МВД России по Москве.

"Решено освободить от занимаемых должностей: заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по Нагорному району, начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних УВД по ЮАО и начальника отдела собственной безопасности УВД по ЮАО", - отметили в полиции.

Кроме того, о неполном служебном соответствии предупрежден начальник УВД по ЮАО и помощник начальника УВД по работе с личным составом. Начальника полиции УВД по ЮАО строго предупредили в дисциплинарном порядке.