Авиахулигану Кабалову устроили очную ставку с бортпроводником

Сергей Кабалов. Фото: ИТАР-ТАСС

Авиадебоширу Сергею Кабалову устроили очную ставку с избитым им бортпроводником Денисом Вафиным. Встреча прошла под контролем сотрудников правоохранительных органов.

Кабалова обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса - хулиганство и попытка угона самолета.

Инцидент произошел в январе этого года на борту рейса Москва - Хургада. Бизнесмен Сергей Кабалов с семьей летел на отдых и был пьян. Он шумно вел себя и приставал к другим пассажирам, а также пытался закурить на борту.

Попытки стюардов успокоить хулигана закончились провалом. Кабалов устроил драку и попытался прорваться в кабину пилотов.

После приземления Кабалову удалось затеряться среди пассажиров. Позже он был объявлен в международный розыск. Выяснилось, что авиадебошир уехал в Белоруссию. По запросу российской стороны Кабалов был выдан России.

Авиадебоширу грозит длительный срок тюремного заключения.