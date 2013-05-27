Форма поиска по сайту

27 мая 2013, 23:29

Происшествия

Авиахулигану Кабалову устроили очную ставку с бортпроводником

Сергей Кабалов. Фото: ИТАР-ТАСС

Авиадебоширу Сергею Кабалову устроили очную ставку с избитым им бортпроводником Денисом Вафиным. Встреча прошла под контролем сотрудников правоохранительных органов.

Кабалова обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса - хулиганство и попытка угона самолета.

Инцидент произошел в январе этого года на борту рейса Москва - Хургада. Бизнесмен Сергей Кабалов с семьей летел на отдых и был пьян. Он шумно вел себя и приставал к другим пассажирам, а также пытался закурить на борту.

Попытки стюардов успокоить хулигана закончились провалом. Кабалов устроил драку и попытался прорваться в кабину пилотов.

После приземления Кабалову удалось затеряться среди пассажиров. Позже он был объявлен в международный розыск. Выяснилось, что авиадебошир уехал в Белоруссию. По запросу российской стороны Кабалов был выдан России.

Авиадебоширу грозит длительный срок тюремного заключения.

